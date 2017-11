Opfer von Wolfangriffen in Thüringen Bislang nur eine Entschädigung ausgezahlt

In Thüringen hat bislang nur eine Agrargenossenschaft eine finanzielle Entschädigung für Wolfsangriffe auf ihre Schafe bekommen. Das hat das Landesverwaltungsamt in Weimar MDR THÜRINGEN bestätigt. Nach dessen Angaben sind bislang vier Anträge auf Entschädigung von zwei Antragstellern eingegangen. Ausgezahltn wurden bislang nur 6.900 Euro an eine Agrargenossenschaft.