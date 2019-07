Woher die neuen Mitarbeiter kommen sollen, ist allerdings noch unklar. Zum einen sollen 34 ausgebildete Forstwirte und Forstexperten befristet eingestellt werden. Hier ist der Arbeitsmarkt aber praktisch leergefegt. Das Forstministerium hofft zum einen darauf, in andere Bundesländer abgewanderte Forstwirte oder Fachkräfte aus der privaten Forstwirtschaft anwerben zu können. Zum anderen soll der Thüringenforst auf Honorarbasis rund 100 Helfer engagieren, die in den Wäldern die vom Borkenkäfer betroffenen Gebiete identifizieren. Hier will man auf Studenten und pensionierte Waldarbeiter zurückgreifen. Für die zusätzlichen Stellen will die Landesregierung 2019 und 2020 knapp vier Millionen Euro zur Verfügung stellen. Der Gesetzentwurf wird heute in den Landtag eingebracht. Nach dem Willen von Rot-Rot-Grün soll er noch am Freitag beschlossen werden. Um im Kampf gegen den Borkenkäfer keine Zeit zu verlieren.