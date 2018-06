Vorgaben zum Schulnetz Demnach sollen in Grundschulen in Kommunen mit bis zu 6.500 Einwohnern künftig mindestens 80 Schüler unterrichtet werden - in größeren Gemeinden und Städten doppelt so viele. In einer Grundschulklasse müssten dann mindestens 20 Schüler und maximal 24 Schüler lernen. Für Regelschulen in kleineren Kommunen sind mindestens 242 Schüler vorgesehen und jeweils 22 Schüler pro Klasse gefordert. Die Höchstzahl an Schülern liegt bei 28 pro Klasse. In Gemeinschaftsschulen sollen mindestens 264 Schüler in den Klassenstufen 5 bis 10 unterrichtet werden. In den Gesamtschulen lautet die Vorgabe für Klasse 5 bis 10 mindestens 396 Schüler. Und mindestens 22 Schüler und höchstens 28. Gymnasien, ausgenommen sind die Spezialgymnasien, sollen in den Klassenstufen 5 bis 12 mindestens 540 Schüler besuchen. In Klasse 5 bis 10 sollen mindestens 24 Schüler und maximal 30 Schüler unterrichtet werden. 20 Schüler Minimum und 24 Schüler Maximum, heißt es für die Jahrgangsstufen 10 bis 12.