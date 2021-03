Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab an (51 Prozent), sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 23 Prozent planen dies wahrscheinlich. Ältere Menschen würden sich eher impfen lassen als jüngere. So wollen sich bei den 18- bis 44-Jährigen 37 Prozent auf jeden Fall impfen lassen. Bei den Befragten im Alter von 65 und aufwärts sind es 72 Prozent. Grundsätzlich ist die Impfbereitschaft in Thüringen auf ähnlichem Niveau wie in Gesamtdeutschland.