Franz Radestock tritt in der Disziplin "Polymechanik" an. Bildrechte: WorldSkills Germany / Fee Wundersee

Im russischen Kasan beginnt am Donnerstag die Weltmeisterschaft der Berufe. Bei den so genannten "World Skills" messen sich Azubis und Jungfacharbeiter nicht-akademischer Berufe. Als einziger Thüringer Starter tritt Franz Radestock aus dem Weimarer Land an. Der 20-Jährige ist seit Januar ausgelernter Industriemechaniker bei der VIEGA in Großheringen vertritt Deutschland als einziger Starter im Feld der "Polymechanik".

"Meine Aufgabe wird es sein, aus einem rohen Stück Metall und ein paar Bauteilen eine Maschine zu bauen und die dann auch zum Laufen zu bringen", weiß Franz. Um was für eine Art Maschine es sich handeln wird, bleibt bis zur Wettbewerbs-Eröffnung geheim. Nur so viel: Die Teilnehmer müssen Drehen und Fräsen, Einrichten und Programmieren. 22 Stunden verteilt über 3,5 Tage haben die Teilnehmer dafür Zeit - immer unter den Augen einer strengen Jury. Es geht um Genauigkeit und Funktionstüchtigkeit. Alles Dinge, die Franz in den letzten Monaten immer und immer wieder geübt hat. "Vorbereitet haben wir uns in Trainingslagern auf der ganzen Welt. Wir waren in Österreich und sogar Brasilien unterwegs", erzählt Ausbilder Robert Erdmann.