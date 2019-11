"Erst wenn's fehlt, fällt's auf." So lautete der Slogan einer Werbekampagne des DRK Blutspendedienstes, in der viele Prominente auf die dringende Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam machen und für das Thema sensibilisieren wollen. Und in der Tat - es klemmt, vor allem beim Nachwuchs. Den Blutspendediensten in Thüringen fehlt es an jungen Spendern. Jung heißt in dem Fall: 18 bis 40 Jahre.