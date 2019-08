Schlösser, Mühlen, Kirchen - so verschieden diese alten Gebäude auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: An ihnen allen nagt der Zahn der Zeit. Es drohen Verfall, Verwitterung und im schlimmsten Fall Vergessenheit.

Die sieben Vereine und Privatpersonen werden am Dienstag im Erfurter Angermuseum ausgezeichnet. Bildrechte: imago/Torsten Becker

Aus 22 Vorschlägen wurden von einer Jury sieben Gewinner ausgewählt. Unter Ihnen werden die insgesamt 40.000 € Preisgeld aufgeteilt. Die höchsten Preisgelder von jeweils 7.500 € gehen an den Förderverein Schloss Hummelshain e.V. und den Förderverein der St. Bartholomäus Kirche in Wiehe in der Kategorie Gruppenpreis. Jeweils 5.000 Euro Preisgeld gehen an dem Mühlenverein Klettbach für die Restaurierung der Bockwindmühle, sowie an mehrere Einzelpersonen.