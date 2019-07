Es ist nicht so, dass die Thüringer Waldquell GmbH von der Hitze und der großen Nachfrage nach Getränken überrascht wurde. Seit Wochen läuft die Produktion in dem Schmalkalder Unternehmen auf vollen Touren. An den Wochenenden werden zusätzliche Schichten gefahren. Und im Frühjahr wurden mehrere Millionen Liter Getränke auf Vorrat produziert und eingelagert.

Zeitweise nur "medium" und "pur"

Abfüllung von Cola bei Thüringer Waldquell in Schmalkalden Bildrechte: dpa Aber trotzdem stößt Thüringer Waldquell wegen der hohen Nachfrage jetzt an Grenzen. Zuletzt wurde die Produktion von klassischem Mineralwasser mit viel Kohlensäure zurückgefahren, um dafür mehr von den stärker nachgefragten Sorten medium und pur abzufüllen. Im Durchschnitt produziert Thüringer Waldquell nach eigenen Angaben etwa 350.000 bis 400.000 Liter Getränke pro Tag. An heißen Sommertagen sind es deutlich mehr: "In diesem Jahr haben die Grenze von einer Million Liter pro Tag schon überboten", sagt Geschäftsführer Thomas Heß. "Das heißt, der Tagesausstoß ist dann mehr als doppelt so hoch".

Nach Angaben von Heß produzieren die Anlagen von Thüringer Waldquell abwechselnd verschiedene Produkte. Wird etwa in einer Woche Vita Cola abgefüllt, sind es in der darauffolgenden Woche die Mineralwässer. In den vergangenen Tagen war gerade wieder Mineralwasser an der Reihe, so dass laut Heß ab kommenden Montag wieder alle Sorten angeboten werden können. Für etwa zehn Tage. "Wenn es aber mit dem Wüstenwetter so weiter geht, dann sind möglicherweise ab Anfang August wieder nur die Sorten medium und pur lieferbar."

Es fehlt Leergut

Ein Problem für Thüringer Waldquell ist zurzeit auch, dass wegen der hohen Nachfrage sehr viel Leergut im Umlauf ist. Flaschen fehlen für eine erneute Abfüllung. Und: auch die Lieferkette arbeitet an der Belastungsgrenze. Laut Heß wird zu normalen Zeiten ein Supermarkt einmal pro Tag von einem LKW mit Getränken beliefert. An heißen Tagen - wenn durstige Kunden die Getränkeregale leer kaufen - fordern die Märkte zwei bis drei LKW-Ladungen pro Tag an. Die Zahl der Frachtunternehmen und der LKW ist aber begrenzt, das heißt, auch hier kann ein Engpass entstehen, und bestimmte Getränkesorten sind manchmal nicht mehr im Geschäft zu bekommen.

Dass die Trockenheit der letzten Monate die Brunnen von Thüringer Waldquell versiegen lassen könnte, ist nach Angaben von Heß ausgeschlossen. Die Brunnen, aus denen das Mineralwasser gefördert wird, liegen laut Heß so tief im Boden, dass diese unabhängig sind von Regenfällen.

Auch große Nachfrage nach Bier

Im Sommer besonders beliebt: Bier Bildrechte: IMAGO Ebenfalls über eine gute Nachfrage im heißen Sommer freuen sich auch die Thüringer Bierhersteller. "Die Abfüllung läuft aktuell auf vollen Touren, im Drei-Schichtsystem vom Sonntag bis Freitag", sagt etwa Stefan Didt, Geschäftsführer der Köstritzer Schwarzbierbrauerei. Seinen Angaben nach sind an heißen Tagen vor allem Pils, aber auch Mischgetränke wie Radler besonders nachgefragt. Die Altenburger Brauerei verweist darauf, dass im Sommer grundsätzlich immer mehr Bier verkauft wird. Weil im Sommer mehr Bier auf Festen oder in Biergärten getrunken werde.

Obstsafthersteller produziert im Normalbetrieb

Die Fahner Frucht Handels- und Verarbeitungs GmbH meldet dagegen "Geschäft wie immer". Laut Jürgen Steinbrück, dem Geschäftsführer des Obstsaftherstellers, sind im Sommer viele Kunden im Urlaub, und deswegen kommt es auch bei Hitze nicht zu einem höheren Absatz. "Es ist nicht so, dass wir mit der Produktion nicht hinterherkommen", sagt Steinbrück. Ihm macht eher Sorgen, dass wegen der Trockenheit der letzten Monate die Obsternte eher schlecht ausfallen könnte. Bei der Sauerkirsche sei das bereits zu beobachten. Steinbrück hofft daher, dass die Äpfel im relativ feuchten Mai genügend Feuchtigkeit aufgenommen haben und hier doch noch eine gute Ernte eingefahren werden kann.