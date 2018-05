Thüringer Hochschulen: Studentenaustausch mit China wird ausgebaut

Es war ein schweres Geschenk, dass die Thüringer Delegation mit in die Tongji-Universität ins chinesische Shanghai brachte: eine Ausgabe von Goethes "Faust" aus dem Jahr 1854. Das antiquarische Buch sorgte für Begeisterung bei den Germanisten der Universität. Denn in den Regalen der deutschen Bibliothek finden sich bereits Goethe-Ausgaben und viel Belletristik. Am Eingang begrüßt die Studenten eine Büste von Gottfried Wilhelm Leibniz.

Deutsch-chinesischer Doppel-Master

Schweres Geschenk: Die "Faust"-Ausgabe aus dem Jahr 1854 Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Schon seit langem gibt es gute Beziehungen zwischen der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena und der deutschen Fakultät in Shanghai. Und die Zusammenarbeit soll ausgebaut werden: Zukünftig sollen Masterstudenten im Fach Germanistik einen Doppelabschluss erwerben können. Dazu müssen die Studenten jeweils ein Jahr an den beiden Partnerunis studieren. Von den chinesischen Studenten werden sehr gute Deutschkenntnisse erwartet, die Jenaer Studenten dagegen müssen keine neue Sprache lernen, denn die Veranstaltungen sind auf Deutsch.



Walter Rosenthal, der Präsident der FSU Jena, bemerkt aber ein größeres Interesse der chinesischen Studenten an einem Studium in Deutschland als umgekehrt, sagt er. Deutsch sei in China ein Kulturgut, zum Allgemeinwissen gehörten Kenntnisse über Goethe, Schiller, Herder und Wieland. Und Karl Marx ist noch immer der bekannteste Deutsche in China.

China strebt Spitzen-Unis an

Wer aber zum Studium nach China kommt, wird schnell bemerken, welche Anstrengungen das Land unternimmt, seine Hochschulen zu den weltbesten zu machen. Ein Staatsprogramm sieht vor, dass 33 chinesische Universitäten zu weltweit bekannten Elite-Einrichtungen ausgebaut werden sollen. Die Tongji-Universität Shanghai gehört dazu.

Die Hochschul-Delegationen beim obligatorischen Gruppenfoto Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Eher praktisch orientiert ist dagegen die Shanghai Universität für Ingenieurwissenschaften - ganz ähnlich also wie die Hochschule Nordhausen. Beide Hochschulen arbeiten seit fünf Jahren zusammen. Auch sie wollen den Studentenaustausch weiter ausbauen. Deshalb werden künftig für den Bachelor in Internationaler Betriebswirtschaftslehre und den Master im Bereich erneuerbare Energien gemeinsame Studieninhalte erarbeitet. Da in diesem Bereich Deutschland noch das bessere Know-how habe, rechnet Rektor Jörg Wagner ebenfalls damit, dass mehr Chinesen nach Nordhausen kommen könnten als umgekehrt Studenten nach China gehen. An der Hochschule Nordhausen sollen die Veranstaltungen, an denen die chinesischen Austauschstudenten teilnehmen, in englischer Sprache abgehalten werden.

Studenten trainieren Praxis: An der Hochschule in Shanghai entwickeln die Studenten ihre eigenen Rennautos. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler