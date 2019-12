Sebastian Haak (links) erhält den Thüringer Journalistenpreis 2019 (rechts Thomas Wagner, Geschäftsführer des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen) Bildrechte: MDR/Johanna Hoffmeier

Sebastian Haak ist 1983 in Suhl geboren. Seine "ersten journalistischen Gehversuche" – wie er es selbst beschreibt – hat er im Lokalen gemacht. Seine journalistische Ausbildung erhielt er während seiner zweijährigen Tätigkeit als Volontär beim Freien Wort. Anschließend war Haak Redakteur, Ressortleiter Wirtschaft und CvD bei news.de. Parallel verfolgte er eine universitäre Laufbahn, ist promovierter Historiker. 2012 entschied er sich ganz bewusst für den Beruf des freien Journalisten und gegen eine universitäre Karriere.



Der 36-Jährige schreibt unter anderem für das Freie Wort Suhl, die Thüringische Landeszeitung, und die Nachrichtenagentur dpa. Für seine Artikel ist er im ganzen Land unterwegs. "Man kann unglaublich viele Geschichten erzählen und selbst in so einem relativ kleinen Bundesland wie Thüringen gibt es viele Dinge, die man da entdecken kann. Und sie kommen wenn sie Journalist sind mit Menschen in Kontakt, die ganz unterschiedlich sind", sagt er. Sie alle hätten etwas zu erzählen, sie alle würden die Welt prägen und von ihr geprägt. Einer seiner Schwerpunkte sind rechtsextremistische Aktivitäten in Thüringen. "Journalismus in Deutschland ist, so wie ich ihn verstehe, den Werten des Grundgesetzes verpflichtet, vor allen Dingen dem Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat nichts mit Haltungsjournalismus zu tun, wie das immer als Vorwurf kommt, sondern das hat einfach was mit einem werte-basierten Journalismus zu tun. Man ist als Journalist besonders gefordert, wenn die Strömungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind."