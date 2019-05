Die Thüringer Krankenhäuser machen nach einer aktuellen Studie bundesweit mit am meisten Gewinn. Wie aus dem "Krankenhaus Rating Report" des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht, haben die Kliniken in Thüringen gemeinsam mit denen in Sachsen-Anhalt 2017 knapp vier Prozent Rendite erwirtschaftet. Bundesweit waren es 1,7 Prozent.

Bauarbeiten vor dem größten Thüringer Krankenhaus, der Uni-Klinik Jena (Archivbild). Bildrechte: UKJ/Szabo