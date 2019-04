Thüringen Rot-rot-grüne Landesregierung plant staatliche Wohnungsbaugesellschaft

Thüringen will eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gründen. Das hat das Infrastrukturministerin MDR THÜRINGEN bestätigt. Eine Sprecherin sagte, die Gründung werde aktuell vorbereitet. Grundlage dafür sei ein Beschluss der Landesregierung, die damit den sozialen Wohnungsbau stärken will. Vor allem in Städten wie Erfurt und Jena soll so das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen verbessert werden.