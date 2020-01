Thüringer Landtag Opposition kritisiert Pläne für weitere Staatssekretäre

Die Opposition im Thüringer Landtag hat am Mittwoch die Pläne von Linken, SPD und Grünen kritisiert, zwei weitere Posten für Staatssekretäre zu schaffen. Die CDU warf den Koalitionsparteien in einer von ihr beantragten Aktuellen Stunde im Landtag vor, die Zahl der Staatssekretäre unnötig zu erhöhen. Das koste den Steuerzahler viel Geld, das besser in Schulen oder bei der Polizei aufgehoben wäre. Die AfD hielt den Koalitionsparteien vor, die Stellen nur zu schaffen, um Parteifreunde mit Posten zu versorgen. Die FDP kritisierte, die neuen Stellen würden eingerichtet, ohne vorher deren Aufgaben zu beschreiben.

Linke, SPD und Grüne wollen im Umwelt- und im Infrastrukturministerium jeweils einen weiteren Staatssekretärsposten einrichten. Die Stellen seien notwendig, um um anstehende Aufgaben erledigen zu können - etwa in den Bereichen Energiewende und ländlicher Raum, hieß es zur Begründung. Staatskanzlei-Chef Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) sagte in der Debatte, die Stellen könnten ohne zusätzliche Kosten geschaffen werden. Dafür müsse nur Geld im Haushalt umgeschichtet werden.

Keller berief am Mittwoch den Landtag zu einer Sondersitzung am 5. Februar ein. Dabei soll ein neuer Ministerpräsident gewählt werden . Linke, SPD und Grüne haben als gemeinsamen Kandidaten den amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) vorgeschlagen. AfD und FDP werden möglicherweise ebenfalls eigene Kandidaten aufstellen.

Vor dem Landtagsgebäude in Erfurt demonstrierten während der Sitzung Erzieherinnen und Erzieher für mehr Geld und Personal für die pädagogische Arbeit an Schulhorten demonstriert. Zu der Kundgebung hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen aufgerufen. Die Demonstranten forderten auch einen kleineren Betreuungsschlüssel mit maximal 15 Kindern pro Gruppe. Bildungsminister Helmut Holter erklärte, auch er sei unglücklich über die Arbeitsbedinungen vieler Erzieher an den Schulhorten in Thüringen. Rot-Rot-Grün habe sich vorgenommen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. So sollten die Horterzieher die Möglichkeit bekommen, in Vollzeit zu arbeiten, wenn sie das wollten. Dann könnten sie auch im Unterricht eingesetzt werden, etwa zur Unterstützung von Lehrern.