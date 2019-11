Start der siebten Wahlperiode So läuft die erste Sitzung im Thüringer Landtag

Am Dienstag kommt der neu gewählte Thüringer Landtag zum ersten Mal zusammen. Dann steht die Wahl der Landtagspräsidentin und ihrer Stellvertreter an. Spannend wird die Frage, ob Linke und AfD ihre Kandidaten durchbekommen. Was sonst noch so geschieht, hier gibt's die wichtigsten Fragen und Antworten.