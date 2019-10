Keine Mehrheit für AfD-Antrag Thüringer Landtag lehnt Entlassung von Verfassungsschutz-Chef Kramer ab

Der Thüringer Landtag hat am Donnerstag die von der AfD geforderte Entlassung von Verfassungsschutz-Präsident Stephan Kramer abgelehnt. In einer von der AfD beantragten Sondersitzung stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten gegen einen entsprechenden Antrag. Darin hatte die AfD Kramer unter anderem eigenmächtiges Handeln vorgeworfen. Kramer habe 2018 unter Heranziehung fragwürdiger Quellen die AfD öffentlich als Prüffall für den Verfassungsschutz bezeichnet. Kramer sei als Sozialpädagoge auch fachlich nicht für das Amt geeignet, sagte AfD-Fraktionschef Björn Höcke in seiner Rede zu dem Antrag. Zudem nannte Höcke es fragwürdig, dass die Verfassung in Deutschland durch Behörden geschützt werde und nicht allein durch das Volk.