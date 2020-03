Der Thüringer Landtag hat am Freitag ein millionenschweres Investitionspaket für die Städte und Gemeinden beschlossen. Insgesamt sollen bis 2024 rund 570 Millionen Euro zusätzlich zu den üblichen Zahlungen des Landes an die Kommunen fließen. Grundlage dafür sind zwei Gesetze, die von CDU und FDP beziehungsweise von der rot-rot-grünen Koalition vorgelegt worden sind.

Nach dem Vorschlag von CDU und FDP - der von allen Fraktionen angenommen wurde - sollen die Kommunen noch bis zum 31. März dieses Jahres insgesamt 168 Millionen Euro erhalten. Der von Linken, SPD und Grünen vorgelegte und vom Landtag ohne die Stimmen der AfD angenommene Vorschlag sieht von 2021 bis 2024 jährliche Zahlungen von 100 Millionen Euro vor. Das zusätzliche Geld soll für Investitionen in Schulen, Kindergärten, Feuerwehren, Kultur, Nahverkehr und Digitalisierung verwendet werden. Neben eigenen Einnahmen aus Steuern und Abgaben bekommen die Kommunen jedes Jahr sogenannte Schlüsselzuweisungen vom Land. Diese Zuweisungen werden pro Einwohner gezahlt. So hat zum Beispiel die Landeshauptstadt Erfurt mit rund 212.000 Einwohnern für das Jahr 2019 rund 63 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Gemeinde Kleinbockedra im Saale-Holzland-Kreis mit 37 Einwohnern erhielt rund 34.000 Euro.

Die Abstimmung für den Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Koalition war der erste Fall aus der " Stabilitätsvereinbarung " zwischen Linken, SPD und Grünen sowie CDU. Diese sieht die Unterstützung von Vorhaben der Minderheitsregierung durch die Christdemokraten in ausgewählten Fällen vor. Allerdings hatten schon in den vergangenen Jahren alle Parteien mehr Geld für die Kommunen gefordert. Die AfD wiederum kritisierte bei dem rot-rot-grünen Vorschlag, dass die Koalition bereits jetzt ohne demokratische Legitimation Ausgaben für die kommenden Jahre festschreibe.

Der Landtag debattierte am Freitag auch über den Thüringer Verfassungsschutz. Innenminister Georg Maier (SPD) sprach sich für eine personelle Aufstockung des Landesamtes aus. Eine Stärkung der Sicherheitsbehörden in Deutschland sei nötig, sagte Maier. Der Nachrichtendienst sei an seiner Belastungsgrenze. Trotzdem sei das Amt auch an den Ermittlungen nach dem mutmaßlich rechtsextrem motivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie an den Nachforschungen nach dem antisemitischen Attentat von Halle beteiligt gewesen.