Die Delegierten haben sich geschlossen hinter das Konzept von Ministerpräsident Bodo Ramelow gestellt. Das Votum für eine Minderheitsregierung war einstimmig. In dem beschlossenen Parteiantrag ist die Rede davon, dass "Gespräche zur projektbezogenen Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Fraktionen" geführt werden. Ramelow selbst war aus persönlichen Gründen nicht auf dem Parteitag anwesend. Er will voraussichtlich bis Ende Februar bei der Ministerpräsidentenwahl antreten.

Die Linke als Wahlsiegerin will die rot-rot-grüne Koalition als Minderheitsregierung in Thüringen fortsetzen. Bei der Landtagswahl im Oktober erhielt die Linke 31 Prozent der Stimmen. Aufgrund der Verluste von SPD und Grünen fehlen dem Dreierbündnis vier Sitze zur Mehrheit. Ramelow hatte angekündigt, das Risiko der Minderheitsregierung eingehen zu wollen. Diese müsste sich dann künftig im Landtag um wechselnde Mehrheiten bemühen. CDU und FDP haben eine Duldung oder Tolerierung von Rot-Rot-Grün.

Auf dem Parteitag ging es außerdme auch um den Tag der Befreiung im kommenden Jahr. Die Linke in Thüringen will den Tag zum einmaligen Feiertag erklären. Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow sagte am Rande des Landesparteitags in Erfurt, der 8. Mai sollte genutzt werden um zu gedenken und den Befreiern zu danken. Die Linke wolle den Vorschlag in die rot-rot-grüne Koalition einbringen, Ziel sei dass der Landtag über einen entsprechenden Antrag entscheide.