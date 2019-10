Noch sind Thüringens Neuntklässler bei dem IQB-Bildungstrend in der Spitzengruppe hinter Bayern und Sachsen, aber die Ergebnisse sind schlechter als noch vor sechs Jahren. Deutschlandweit hat laut Studie etwa jeder vierte Neuntklässler nicht die erforderlichen Kenntnisse für die mittlere Reife im Fach Mathematik. In Chemie betrifft es jeden Sechsten, in Biologie und Physik fast jeden Elften. In Thüringen sank im Vergleich zu 2012 der Anteil derjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllten. In Mathematik waren es zum Beispiel 19,5 Prozent in Thüringen und 24,3 Prozent bundesweit.