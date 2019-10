Im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger sind am Donnerstagmorgen auch Thüringer Gebäudereiniger in den Warnstreik getreten. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft IG BAU.

Wie Einsatzleiter Martin Kröber MDR THÜRINGEN sagte, befinden sich rund 50 Beschäftigte im Ausstand. Sie seien vor allem für den Branchenriesen Piepenbrock tätig und reinigten unter anderem Industriegebäude in Erfurt, in Großheringen (Kreis Weimarer Land) und in Bad Langensalza.