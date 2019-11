Die Thüringer SPD-Fraktion hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der konstituierenden Fraktionssitzung in Erfurt wurde am Donnerstag Matthias Hey als Fraktionsvorsitzender im Amt bestätigt. Stellvertreter ist Lutz Liebscher, Parlamentarische Geschäftsführerin Diana Lehmann. Außerdem gehören zum Vorstand Georg Maier, Dorothea Marx, Wolfgang Tiefensee und Heike Taubert. Nach Angaben der SPD wurden die neuen Vorstandsmitglieder mit eindeutigen Mehrheiten in ihre Ämter gewählt. Es gab keine Gegenkandidaturen.

Fraktionsvorsitzender Hey gab zu Protokoll, dass der Blick auf die neue SPD-Fraktion gewöhnungsbedürftig sei. Um ein Drittel ist die Fraktion geschrumpft, auf nunmehr nur noch acht Abgeordnete - so wenige wie noch nie in einem Thüringer Landtag. Zu den politischen Vorhaben in den nächsten Tagen und Wochen hielt sich Matthias Hey bedeckt - zu unklar sei, welche Rolle die Fraktion in Zukunft spielen werde, als Regierungspartnerin oder in der Opposition.