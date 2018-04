Die Tafeln für Bedürftige in Thüringen haben immer häufiger Probleme, ihre Dienste zu besetzen. Nach Angaben ihres Landesverbandes sind viele der ehrenamtlichen Helfer inzwischen im Rentenalter und wollen kürzer treten. Zwischen Mitte und Ende der 90er Jahre entstand im Freistaat der Großteil der Lebensmitteltafeln. Und seither sind auch schon zahlreiche der rund 1.000 ehrenamtlichen Helfer mit dabei. Viele von ihnen sind mittlerweile so alt, dass sie weniger arbeiten wollen. Deswegen wär es schön, wenn sich mehr neue und jüngere Leute engagierten, so Nico Schäfer. Ansonsten, befürchtet der Landesverbands-Chef der Tafeln, lasse sich das jetzige Angebot künftig kaum aufrecht erhalten. Derzeit gibt es im Freistaat laut Schäfer über 30 Lebensmitteltafeln. Landesweit versorgen sie allwöchentlich etwa 20.000 bedürftige Menschen.