Der Thüringer Verfassungsgerichtshof verhandelt am Mittwoch über eine Klage des AfD-Landesverbandes und der Landtagsfraktion. In einem so genannten Organstreitverfahren will die AfD eine Äußerung des Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer rechtlich überprüfen lassen. Kramer hatte die AfD im September 2018 zum Prüffall des Landesverfassungsschutzes erklärt - und das auch öffentlich gemacht.

Gegenstand des Verfahrens war dabei allein die Frage, ob eine Rechtsgrundlage für das Vorgehen des Bundesamtes bestehe, die inhaltliche Bewertung der Positionen der AfD war nicht verfahrensrelevant, heißt es in einer Pressemittteilung des Verwaltungsgerichts. Der Bezeichnung als "Prüffall" komme in der Öffentlichkeit eine negative Wirkung zu, heißt es in der Entscheidung. Dieser Eingriff in die Rechte der AfD aus dem Parteiengrundrecht sei mangels Rechtsgrundlage rechtswidrig und auch unverhältnismäßig. Dem Antrag sei "zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes schon im Eilverfahren" stattzugeben gewesen, urteilten die Kölner Richter - auch mit Blick auf die Europawahl bzw. die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.