Der Borkenkäfer hat im vergangenen Jahr für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Und auch in diesem Jahr sieht die Lage nicht viel besser aus. Thüringens Waldbesitzer haben zwar bisher rund 80 Prozent des vom Borkenkäfer befallenen Schadholzes aus ihren Wäldern geräumt. Dennoch droht in diesem Jahr ein noch größerer Ausbruch der Plage. Das sagte der Präsident des Waldbesitzerverbandes für Thüringen e.V. , Jörg Göring , MDR THÜRINGEN. Der Grund: Die riesige Borkenkäfer-Population des letzten Sommers hat den milden Winter prächtig überstanden. Drei Borkenkäfer-Generationen brachte das warme und zu trockene Jahr hervor. Die Tiere überwinterten im Boden und im stehenden Holz. Ein paar trockene warme Tage im Frühjahr - und die Käfer schwärmen aus, fliegen bis zu hundert Meter weit, befallen weitere Bäume und vermehren sich erneut.