Auch ohne Schnee Millionen Besucher auf Thüringer Weihnachtsmärkten

In vielen Thüringer Städten enden am Sonntag die Weihnachtsmärkte, darunter Erfurt, Nordhausen und Altenburg. Erfurt rechnet bis zum Abschluss am Sonntagabend um 20 Uhr mit mehr als zwei Millionen Besuchern. Laut Marktmeister Sven Kaestner waren es beispielsweise 2011 schon einmal 2,2 Millionen Besucher - damals war der Weihnachtsmarkt allerdings 30 Tage lang. In diesem Jahr sind es 27 Tage - mit durchschnittlich 78.000 Besuchern.

Mit Bus und Bahn nach Erfurt

Die Live-Fernsehshow des MDR auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt. Bildrechte: MDR JUMP / Hagen Wolf Viele Reisegruppen reisen zum Erfurter Weihnachtsmarkt mit dem Bus an. 1.100 Busse brachten in diesem Jahr Gäste zum Erfurter Weihnachtsmarkt. Der Trend gehe allerdings zur Anreise mit der Bahn, so Kaestner. Dafür wirbt die Stadt unter anderem auch im Bordmagazin der Deutschen Bahn und schätzt, dass auch die Neubaustrecke Nürnberg-Berlin für zusätzliche Besucher in Erfurt sorge.



Am Sonntagabend endet der Erfurter Weihnachtsmarkt. Highlight in diesem Jahr waren beispielsweise die Live-Fernsehshow des MDR am 7. Dezember und die Rupfi-Skulptur.

Trotz Regenwetter: Zufriedene Händler in Nordhausen

Die Stadt Nordhausen erfasst anders als Erfurt die Besucher des Weihnachtsmarktes nicht so genau. Stadtsprecher Lutz Fischer allerdings schätzt, dass es vom 29. November an ähnlich viele Besucher waren wie in den Vorjahren.

Besonders am Wochenende, abends und mittags sei der Nordhäuser Weihnachtsmarkt gut besucht gewesen. Ärgerlich seien die verregneten Tage gewesen, dennoch seien die Händler mit denen Fischer gesprochen habe, durchweg zufrieden gewesen.



Die Stadt habe zudem viel für Kinder angeboten, etwa ein Hexen-Häuschen am Lutherplatz mit Vorlesezeiten für Kinder, Bastelstunden mit Vereinen und eine Mini-Disco. In Nordhausen endet der Weihnachtsmarkt am 22. Dezember. Mit Hexenhaus und Märchenwald: Der Nordhäuser Weihnachtsmarkt bringt Kinderaugen zum Leuchten. Bildrechte: Lutz Fischer/Stadt Nordhausen

Um 18 Uhr sind die Besucher noch einmal zum Turmblasen an den Rathausturm eingeladen, danach spielt eine Band unplugged Weihnachts-Oldies.

Personal-Knappheit in Altenburg

In Altenburg verabschiedet sich der Weihnachtsmann am Sonntagabend um 17 Uhr von den Besuchern, 18 Uhr beginnt ein Gospel-Konzert zum Abschied. Altenburgs Pressesprecher Christian Bettels erklärte, im Vergleich zum Vorjahr hätten etwas mehr Besucher den Altenburger Weihnachtsmarkt besucht. Konkrete Zahlen erhebe die Stadt allerdings nicht.

Der Weihnachtsmann auf dem Markt in Altenburg. Bildrechte: MDR/Mandy Roloff Der Altenburger Weihnachtsmarkt punktet laut Bettels besonders damit, dass er nicht so überlaufen ist. Es gibt rund 20 Buden, Hingucker ist eine lebende Krippe mit Schafen. Für viele Händler sei es in diesem Jahr schwer gewesen, "wackere Mitarbeiter" zu finden, so Bettels.



Er rechnet damit, dass es für die Händler auch im kommenden Jahr ein Problem wird, Personal für die Hütten zu finden. In Altenburg hatte zudem in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum gefehlt. Auf einen Aufruf meldeten sich 20 mögliche Baum-Spender und so konnte auf dem Altenburger Markt schließlich ein Weihnachtsbaum gestellt werden.

Schneemangel auf dem "Sühler Chrisamelmart"

In Suhl schmückt noch bis Anfang Januar eine stadteigene 19 Meter hohe Fichte den Marktplatz. Doch selbst im Süden fehlte der Schnee. In Suhl hatte es laut Sprecher Marc Trommer einmal kräftigen Schneeregen gegeben. Die Regentage seien ärgerlich gewesen, die Händler und Besucher allerdings in weihnachtlicher Stimmung und gut gelaunt. So schön im Schnee und doch hatte Suhl in diesem Jahr noch kein Glück mit dem weißen Gold. Bildrechte: Stadtverwaltung Suhl

Rund 135.000 Besucher seien zum Suhler Weihnachtsmarkt gekommen, dem "Sühler Chrisamelmart". Noch bis zum 23. Dezember können die Gäste über den Markt bummeln, dann schließt auch der Suhler Weihnachtsmarkt seine Tore um 20 Uhr.

Diese Weihnachtsmärkte bleiben noch geöffnet