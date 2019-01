Thüringer Wirtschaft erwartet mehr Rückhalt und Fürsprache

Ähnlich äußerte sich die Industrie- und Handelskammer Erfurt. IHK-Präsident Dieter Bauhaus sagte MDR THÜRINGEN, die in den letzten Jahren vom Land verabschiedeten Gesetze würden in der Summe dem Standort Thüringen schaden. Eine neue Landesregierung müsse sich um eine mittelstandsfreundliche Verwaltung kümmern. Dazu gehörten ein höheres Tempo beim so genannten E-Government und effiziente Verwaltungsstrukturen. Wie etwa auch eine Kreisgebietsreform. In Thüringen wird im Oktober dieses Jahres ein neuer Landtag gewählt.