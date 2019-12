Nein, nicht sie allein steht für das Gelingen des Adventsmarktes, sagt die freiberufliche Architektin. Dafür braucht es ganz viele Helfer, die sich in dem Ort mit regem Gemeinschaftsleben zum Glück leicht finden. Aber damit argumentiert Ursula Steinert eindeutig viel zu bescheiden. Denn ohne sie würde es den Adventsmarkt rings um die Ortskirche St. Mauritius so nicht geben.

Sie ist das Herz und der Motor dieses ganz besonderen Höhepunktes im Weimarer Adventskalender. "Uschi ist ein Mensch, der in seinem Ehrenamt aufgeht", sagt zum Beispiel Jürgen Vent, der seit vielen Jahren Mitglied des Ortschaftsrates ist.

"Nach dem Adventsmarkt ist vor dem Adventsmarkt" ist deshalb auch das Motto, wenn Ursula Steinert bereits im Hochsommer Künstler und Händler aus nah und fern bittet, sich am 3. Advent an dem Markt zu beteiligen, der zunächst rund um die Kirche St. Mauritius begann, inzwischen aber große Teile des Ortes vom Brauhaus bis zur Bäckerei mit einbezieht.

Ursula Steinert sieht den Preis als Bestätigung für ihre Arbeit. Bildrechte: MDR/Gisa Kotzan

Und in den Wochen vor dem Adventsmarkt steht im Hause Steinert das Telefon so gut wie nicht mehr still. Da muss sich Ursula Steinerts Mann, mit dem zusammen sie das Architekturbüro betreibt, schon mal allein um die Geschäftspartner kümmern. Denn ihr Organisationstalent wird dann voll und ganz zur Vorbereitung des Marktes benötigt. Das ist dann schon eine extreme Zeit, gibt die 68-Jährige zu.