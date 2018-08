Neues Gefängnis von Thüringen und Sachsen droht zu scheitern

Das sächsisch-thüringische Projekt für den Neubau einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt steht auf der Kippe. Wie ein Sprecher des Thüringer Justizministeriums MDR THÜRINGEN sagte, prüft das Land bereits Alternativen. Einzelheiten könne er aber noch nicht nennen. Hintergrund ist ein erheblicher Zeitverzug. Das Justizministerium spricht sogar von einer möglichen "mehrjährigen Verzögerung".

Bereits im Frühsommer war eine erste Ausschreibung für den Gefängnis-Neubau gescheitert, da es keine wirtschaftlichen Angebote eines Generalunternehmers gab. Nun arbeitet das sächsische Finanzministerium nach eigenen Angaben daran, die Aufträge zu splitten und getrennt neu auszuschreiben. Erste Bauarbeiten an einem Regenrückhaltebecken sind demnach für Frühjahr nächsten Jahres vorgesehen. Zuletzt war geplant, das Gefängnis in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Betrieb zu nehmen.

Ramelow sorgt für Irritationen

Bodo Ramelow (Linke) Bildrechte: dpa Am Wochenende hatte bereits Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in einem Zeitungsinterview für Irritationen gesorgt. Ramelow sagte, "ich würde gern die gesamte Kraft auf unseren Standort JVA Hohenleuben konzentrieren und die Anlage dort neu entwickeln. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Thüringen in Zwickau auf Haftplätze verzichte und Kapazitäten an Sachsen abtritt: "Von einem kompletten Rückzug spreche ich erstmal nicht."



Nach Angaben des Thüringer Infrastrukturministeriums habe Ramelow mit seinen Kommentaren klar machen wollen, dass man nun mit Sachsen das Gespräch suchen müsse, um herauszufinden, ob es gemeinsam weitergehe oder nicht. Eine Sprecherin sagte, es gebe noch keine weiterführenden Pläne.

Sachsen hält an Gefängnis fest

Der Freistaat Sachsen hält an der gemeinsamen JVA mit Thüringen in Zwickau fest. Wie das Finanzministerium in Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, gilt der entsprechende Staatsvertrag. Sachsen ist Bauherr und späterer Betreiber der JVA Zwickau. Das wurde per Staatsvertrag festgelegt. Jörg Herold, Sprecher des sächsischen Justizministeriums, sagte: "Wir gehen davon aus, dass der Vertrag erfüllt wird."

Im Staatsvertrag festgeschrieben wurde auch die Rolle Thüringens. Sollte der Freistaat aus dem Projekt austreten, muss auch das von beiden Parlamenten beschlossen werden. Ursprünglich sollte das Gefängnis mit 820 Haftplätzen im Jahr 2019 in Betrieb gehen. Thüringen wollte in der neuen Haftanstalt 370 Täter unterbringen und dafür das Gefängnis in Hohenleuben im Landkreis Greiz schließen. Der Kostenrahmen erhöhte sich bereits von 150 Millionen Euro inzwischen auf 171,5 Millionen.