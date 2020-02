Aus der Thüringer CDU wird die Kritik am Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei lauter. Nachdem Mike Mohring ihn am Mittwoch infrage stellte, übte auch Martina Schweinsburg scharfe Kritik: Die Greizer Landrätin und Präsidentin des Thüringischen Landkreistags sagte MDR THÜRINGEN, was die Bundes-CDU wolle, sei in den ostdeutschen Ländern schlicht nicht umsetzbar. Die Landes-CDU könne sich durch diese theoretischen Beschlüsse - trotz Parteidisziplin - nicht in den Abgrund manövrieren lassen: "Ich halte es für wenig hilfreich, wenn ein 40-jähriger Generalsekretär, der zur Wendezeit zehn Jahre alt war, schulmeisterlich vom Podium herab verkündet, was gestandene CDU-Leute zu tun oder zu unterlassen haben." Der Generalsekretär der Bundes-CDU, Paul Ziemiak, hatte mit Blick auf Thüringen wiederholt auf den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gepocht.