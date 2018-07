Hitze-Ticker: Hitze und Trockenheit in Thüringen

Endlich Abkühlung! In Teilen Thüringens regnet es

Am Abend zogen dann doch in Teilen Mittel- und Ostthüringens Regenwolken auf und sorgten für die langersehnte Abkühlung - wie hier in Erfurt: Bildrechte: MDR/Mayte Müller

Isolator an Hochspannungsleitung explodiert

Die anhaltende Hitze hat den Feuerwehren in Thüringen wieder Einsätze beschert. In Hildburghausen überhitzte ein Isolator an einer Hochspannungsleitung und explodierte. Die Funken entfachten laut Polizeiangaben von Freitag eine von der Hitze ausgetrocknete Wiese. Bei dem Einsatz am Donnerstag löschten die Feuerwehrleute nicht nur den Brand, sondern bewässerten vorbeugend weitere Teile des Felds. Auch in Gera entzündete sich aus bisher ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ein Feld. Gleich zehn Feuerwehren mussten ebenfalls am Donnerstag ausrücken, um 15 Hektar eines Feldes zu löschen, das nahe Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) bei Erntearbeiten in Brand geraten war. Seit Tagen warnen Polizei und Feuerwehren vor leichtsinnigem Verhalten, da die anhaltende Hitze Wälder und Felder austrocknet. Wer etwa dabei erwischt wird, glimmende Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen, kann laut Polizei mit einer Anzeige wegen Herbeiführens einer Brandgefahr rechnen. Dabei könne eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren droht.

Flusspegel sinken weiter

Die Wasserstände in Thüringer Flüssen und Bächen sinken weiter. Die Niedrigwassersituation habe sich in dieser Woche nochmals verschärft, teilte die Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) in Jena am Freitag auf ihrer Internetseite mit. Die Behörde sprach von einem relativ markanten Rückgang im Vergleich zu Wochenbeginn. Die TLUG hatte den Wasserdurchfluss an 28 Pegeln unter anderem an Saale, Weißer Elster, Schwarza, Gera und Leine mit Einzugsgebieten zwischen 12 und 4.000 Quadratkilometern gemessen. Der Durchschnittswert für Juli wird demnach an jedem dieser Pegel unterschritten. Komplett trocken sei allerdings bislang keiner der beobachteten Flussläufe.

Prognose sieht 20 Prozent Ernteverlust beim Getreide

20 Prozent Ernteeinbußen bei Getreide sagt das Thüringer Landesamt für Statistik voraus (Symbolbild). Bildrechte: dpa Wegen der Dürre ernten die Bauern in Thüringen nach einer neuen Prognose gut 20 Prozent weniger Getreide. Erwartet würden knapp 2,1 Millionen Tonnen Getreide, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mit. Das sei trotz einer vergrößerten Anbaufläche ein Fünftel oder 500.000 Tonnen weniger als im Jahr 2017 ebenso wie im langjährigen Durchschnitt.

Bis Juli vier Badetote in Thüringen

Beim Baden sind in Thüringen in den ersten sieben Monaten diesen Jahres vier Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vom Freitag hervor. Der frühe Sommer hat demnach in Deutschland zu einem Anstieg der tödlichen Badeunfälle geführt. Bis zum Stichtag 20. Juli ertranken insgesamt 279 Menschen, 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. In Thüringen waren es zwei Badetote mehr.

Die meisten Menschen starben an ungesicherten Badestellen im Binnenland, sagte Pressesprecher Achim Wiese. Wie im Vorjahr ertranken auch in diesem Jahr die meisten Menschen, nämlich 45, im Flächenland Bayern. Im Stadtstaat Bremen waren es dagegen nur drei.

Parkverbot an Wald und Wiesen rund um Creuzburg im Wartburgkreis