07:45 Uhr | Ministerpräsident Ramelow will Corona-Krisenmanagement umbauen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert dafür, das Krisenmanagement umzustellen und die Gesundheitsämter im Freistaat zu stärken. Der Linke-Politiker sagte dem MDR am Montagmorgen, bei dem derzeit geringen Infektionsgeschehen müssten nicht rund um die Uhr in den Landkreisen Krisenstäbe vorgehalten werden. Sollte aber auch nur eine kleine Infektionssituation eintreten, gebe es sofort massive Unterstützung, versprach der Regierungschef. Eine Gefahr, dass sich die Kommunen nun bei der Rücknahme der Regeln überbieten, sieht Ramelow nicht. Dass das nicht passiere, hätten die Erfahrungen der vergangenen Wochen gezeigt.

Trotz massiver Kritik hält Ramelow an einer Lockerung der Corona-Regeln im Freistaat fest. Er selbst sei noch im März davon ausgegangen, dass es in Thüringen bis zum Sommer bis zu 60.000 schwerste Corona-Fälle geben könnte. Zurzeit würden aber 33 Menschen im Krankenhaus behandelt, 13 davon würden beatmet. Dennoch gebe es keinen Grund leichtsinnig zu werden, Hygiene sei nach wie vor oberstes Gebot. So solle im öffentlichen Nahverkehr und in den Bahnen in Thüringen auch künftig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

07:27 Uhr | Hildburghausen: Mitarbeiter im Krankenhaus mit Coronavirus infiziert

Sechs Mitarbeiter des Regiomed-Krankenhauses in Hildburghausen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie Landrat Thomas Müller (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich um Pfleger und Krankenschwestern. Die Testergebnisse waren am Sonntag im Gesundheitsamt eingetroffen. Müller geht davon aus, dass das Virus über eine Patientin aus einem Seniorenheim eingeschleppt wurde. Der Klinikbetreiber Regiomed will ab Montag rund 500 Beschäftigte von Krankenhaus, Medizinischem Versorgungszentrum und Rettungsdienst testen. Auch 70 Patienten, die derzeit stationär versorgt werden, sollen getestet werden. Mit den Ergebnissen wird im Laufe der Woche gerechnet.

Sechs Mitarbeiter im Regiomed-Krankenhaus in Hildburghausen haben sich mit dem Coronavirus infiziert (Symbolbild). Bildrechte: imago images / ZUMA Wire

07:25 Uhr | Saale-Orla-Kreis: Kindergärten öffnen wieder

Im Saale-Orla-Kreis können wieder alle Kinder in den Kindergärten betreut werden. Wie das Landratsamt mitteilte, beginnt am Montag in den 59 Kindertagesstätten der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb. Demnach haben sich darauf der Landkreis, die freien Träger, die Kommunen und die Elternsprecher verständigt. Die Einrichtungen öffnen für maximal neun Stunden am Tag. Laut Landratsamt sollen die Kindergärten selbst entscheiden, wie die Richtlinien zum Infektionsschutz umgesetzt werden können. Über passgenaue Öffnungszeiten und das Aufteilen der Kinder in einzelne Gruppen werde in jeder Einrichtung separat entschieden, heißt es. Völlige Normalität sei aber noch nicht möglich.

07:10 Uhr | Thüringer Autozulieferer schwer von Corona-Krise getroffen

Die Corona-Pandemie hat die Thüringer Autozulieferer in eine schwere Krise gestürzt. Aus einer Umfrage des Branchenverbandes "Automotive Thueringen" geht hervor, dass die Betriebe in diesem Jahr mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von 30 Prozent rechnen. Drei von vier Unternehmen gehen davon aus, dass sie im Jahr 2020 Personal abbauen müssen. Zudem hat laut Umfrage zurzeit so gut wie jeder Betrieb zumindest einen Teil seiner Belegschaft in die Kurzarbeit geschickt. Demnach ist insgesamt knapp die Hälfte des Personals von Kurzarbeit betroffen. Fast jeder zweite Betrieb sieht auf sich eine wirtschaftliche Notlage zukommen.

Wegen der Corona-Krise mussten die Autohersteller über Wochen die Produktion stoppen, und das auch zum Nachteil der Zulieferer. In der Thüringer Zulieferindustrie arbeiten insgesamt rund 55.000 Menschen. Weitere Einzelheiten aus der Umfrage will der Branchenverband Montagmittag vorstellen.

