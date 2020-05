Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) hat im Nachwuchsbereich eine Kehrtwende hingelegt. Wie der Verbandsvorstand am Donnerstagabend beschloss, wird die Saison im Junioren- und Juniorinnenbereich nun doch abgebrochen. Dafür sprach sich die Mehrheit des Vorstands in einer Videokonferenz aus. Erst am Mittwoch hatte der Verband entschieden, die Saison zu verlängern und damit an einem Beschluss von Anfang Mai festgehalten. Nach Angaben des Verbands sah man sich zum Handeln gezwungen, weil auch der Bayrische Fußball-Verband (BFV) die Saison im Nachwuchs beenden will. Thüringen wäre damit der einzige Landesverband gewesen, der die Saison im Juniorenbereich verlängert hätte.