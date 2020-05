07:05 Uhr | Sonneberg: Bisher 17 positive Ergebnisse nach Massentest

Der Landkreis Sonneberg hat nach den Massentests auf das Coronavirus inzwischen 748 Testergebnisse erhalten. Wie ein Sprecher im Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, waren davon insgesamt 17 positiv. Seit Mitte Mai wurden die mehr als 700 Mitarbeiter des Krankenhauses, eines Dialysezentrums, eines Pflegeheimes, des Rettungsdienstes sowie mehrerer Arztpraxen getestet. Seit Anfang der Woche läuft eine zweite Testreihe. Die Testergebnisse dort stehen aber noch aus.

07:00 Uhr | Landkreis Sonneberg orientiert sich an Bayern

Der Landkreis Sonneberg will sich bei den Coronaregeln an den strengenen Vorgaben aus Bayern orientieren. Wie der Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, wird der Krisenstab voraussichtlich bis Juli weiter arbeiten. Sonneberg habe erlebt, wie schnell sich das Virus ausbreitet, so Köpper. Dass sich aktuell sieben Mitarbeiter in einem Krankenhaus im Nachbarlandkreis Hildburghausen angesteckt haben, zeige dass man noch nicht einfach so in den Alltag zurückkehren kann.

Auch die bayerischen Landkreise Coburg und Lichtenfels kämpfen mit hohen Coronazahlen. Um einen Flickenteppich an unterschiedlichen Regeln zu vermeiden, wird der Kreis Sonneberg in enger Abstimmung mit dem Landkreis Hildburghausen gleiche Allgemeinverfügungen wie in Bayern verhängen, kündigte Köpper an.

