11:00 Uhr | GdP: Polizei braucht Personalien von Corona-Infizierten

Die Gewerkschaft der Polizei in Thüringen hat gefordert, die Personalien von Covid-19-Infizierten an die Dienststellen weiterzugeben. So könne das Risiko, dass sich Beamte im Dienst ansteckten, minimiert werden, heißt es in einem Papier des Landesvorstands. Das gelte vor allem für Einsätze bei häuslicher Gewalt. Dort sei ein Mindestabstand häufig nicht einzuhalten. Die Forderungen richten sich an den Krisenstab der Landesregierung.

10:50 Uhr | Weitere Corona-Fälle in JVA Untermaßfeld

In der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben sich nach dem Anstaltsarzt vier Gefangene und eine Bedienstete mit dem Coronavirus angesteckt. Wie eine Sprecher des Justizministeriums MDR THÜRINGEN sagte, gelten in dem Gefängnis strenge Hygieneregeln. So werden Schutzmasken verwendet und die Abstände strikt eingehalten. Zuerst war der Anstaltsarzt positiv auf das Virus getestet worden. Er hat die Krankheit überstanden und ist wieder im Dienst.

10:00 Uhr | Gera plant Maskenpflicht auch in Parks

In einer Videobotschaft verteidigt Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) die kommende Schutzmaskenpflicht - und kündigt an, dass sie in Gera über Geschäfte, Busse und Bahnen hinausgehen werde. Vonarb: "Wir werden für den Hofwiesenpark und andere Stellen die Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend einführen."