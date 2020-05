Auch vier Erfurter Museen stellen sich mit Videoclips vor. Mit den Filmen würden die digitalen Auftritte der Alten Synagoge, der Kunsthalle, des Angermuseums und des Erinnerungsorts "Topf und Söhne" ergänzt, teilte die Stadt mit. Die Landeshauptstadt war dafür kritisiert worden, dass sie es in der Corona-Zeit verpasst, ihre musealen Einrichtungen mit Videosequenzen vorzustellen. Vom Thüringer Museumsverband hieß es, in vielen Häusern hätten die Mitarbeiter ganz unbürokratisch und schnell zum Handy gegriffen und sich zum Teil sehr kreativ in den sozialen Medien präsentiert.

In Thüringen haben am Samstag in mehreren Städten Menschen gegen die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung protestiert - so auch in Gera. Doch die Versammlung wurde aufgelöst.