07:15 Uhr | Suhl: Gespräche zur Situation in Erstaufnahmeeinrichtung

Zur Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl soll es künftig regelmäßig Gespräche geben. Neben der Polizei sollen daran auch Stadträte sowie Vertreter der Stadtverwaltung teilnehmen können, wie der Leiter der Einrichtung, Michael Hasenbeck, am Mittwochabend dem Stadtrat versicherte. Die Unterkunft befindet sich laut Hasenbeck wegen der Corona-Pandemie weiter im Krisenmodus. Seit Anfang des Jahres hatte es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben. Die Zahl der Bewohner wird seitdem auf 300 begrenzt.

07:05 Uhr | Sömmerda: Außerplanmäßige Geldausgaben möglich

Landrat Harald Henning (CDU) kann künftig im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bis zu 100.000 Euro außerplanmäßig ausgeben. Das hat der Kreistag Sömmerda in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Laut Haushaltssatzung muss eigentlich der Kreisausschuss über außerplanmäßige Ausgaben von mehr als 12.5000 bis 35.000 Euro entscheiden. Bei höheren Summen entscheidet der Kreistag. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie sieht sich Landrat Henning aber ohne diese Ermächtigung nicht handlungsfähig. Die AfD-Fraktion stimmte gegen den Beschluss. Sie bezeichnet ihn als "Selbstentmachtung des Kreistags" und "Freifahrtschein" für den Landrat. Durch so viel Macht für eine Person sei die Demokratie gefährdet, sagte Fraktionschef Stefan Schröder.

07:00 Uhr | Unstrut-Hainich-Kreis bereitet Massentests vor

Im Unstrut-Hainich-Kreis haben die Vorbereitungen für mögliche Corona-Massentests begonnen. Landrat Harald Zanker (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, er wolle auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wenn das Land nach Pfingsten solche Tests anordne oder empfehle, müsse der Landkreis sofort reagieren können. Deshalb würden seit Mittwoch geeignete Räume reserviert, Fahrzeuge und Personal geplant. Im Unstrut-Hainich-Kreis sind aktuell drei Menschen mit Corona infiziert, positiv getestet wurden bisher 78.

06:50 Uhr | Ticker zum Coronavirus am 28. Mai

