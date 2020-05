07:45 Uhr | Massen-Spaziergänge in Südthüringen

Verabredete Massen-Spaziergänge beschäftigen derzeit die Polizei in Südthüringen. Wie die Beamten MDR THÜRINGEN sagten, treffen sich seit Tagen teilweise mehr als 100 Menschen zu sogenannten stummen Spaziergängen - zuletzt am Montagabend in Sonneberg, Schmalkalden und Schalkau (Kreis Sonneberg). Demnach zogen allein in Sonneberg etwa 120 Menschen durch die Innenstadt. Zu den Spaziergängen wird in sozialen Medien aufgerufen. Sie werden laut Polizei bei den Behörden nicht als Versammlungen angemeldet. Zudem gibt es keine Redner-Beiträge. Die Polizei vermutet, dass sich die Menschen treffen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren.

07:10 Uhr | Thüringer CDU für Corona-Familiengeld

Die Thüringer CDU will ein spezielles Corona-Familiengeld einführen. Das sagte die familienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Beate Meißner, MDR THÜRINGEN. Die Förderung soll demnach an Familien gehen, die ihre Kinder in der Corona-Krise mindestens vier Wochen zu Hause betreuen. Für das erste Kind soll das Land einmalig 150 Euro zahlen, für jedes weitere 75 Euro.

