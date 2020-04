Das Kabinett der Thüringer Landesregierung tritt am Dienstag erneut zusammen und will über wichtige Entscheidungen zur Coronapandemie debattieren. So plant der Freistaat ab Freitag eine Maskenpflicht in ganz Thüringen. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will außerdem konkrete Details vorstellen, wie es in den Schulen künftig weitergehen soll. Im Vorfeld gab es Kritik daran, dass die Erarbeitung eines Konzepts dafür zu lange dauert. MDR THÜRINGEN überträgt die anschließende Regierungsmedienkonferenz ab 13 Uhr im Livestream.