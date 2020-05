07:03 Uhr | Essen aus dem Kindergarten für Zuhause

In der Kita "Spatzennest" in Bad Langensalza wird in der kommenden Woche wieder für alle Kinder gekocht. "Wir wollen Eltern entlasten und in Verbindung bleiben", sagt AWO-Sprecherin Katja Glybowskaja MDR THÜRINGEN. Ab Montag können sich die Familien aus ihrer Kita täglich eine warme Mahlzeit holen. Die Testwoche starte auch in Weimar und Jena. Zu den gewohnten Preisen will der AWO-Regionalverband Mitte-West-Thüringen allen Kindern etwas Gutes tun, die zu Hause bleiben müssen.

Neben Elterbriefen und Videobotschaften soll das Kita-Essen ein weiterer Gruß aus dem Kindergarten sein. Das Angebot gelte für alle Kinder. Derzeit sind bei den Awo-Einrichtungen drei von vier Kindern zu Hause.

Mit Spaziergängen ist am Montagabend in Mühlhausen und Nordhausen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise protestiert worden. In Mühlhausen hatten sich rund 40 Menschen zu einem "Hygienespaziergang" verabredet, die wortlos je eine Runde durch die Ober- und Unterstadt liefen. Eine Teilnehmerin betonte den "meditativen" Charakter der Aktion. Sie soll an Meinungsfreiheit und Grundrechte in der Corona-Krise erinnern. In Nordhausen waren 30 Menschen bei einem "Anti-Corona-Spaziergang" dabei.

