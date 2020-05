In Weimar müssen Gastronomen keine Gebühr für die Außengastronomie bezahlen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Diese Gebühr müssen die Gastronomen üblicherweise zahlen, wenn sie Gehwege, wie auch Plätze der Stadt für ihre Tische und Stühle nutzen. Der Antrag, der zunächst von der SPD eingebracht wurde, wurde von anderen Fraktionen ergänzt. Am Ende haben ihn alle Stadtratsmitglieder mit getragen. Alle waren sich einig, dass die Gastronomen in diesem Corona-Jahr genug belastet sind.