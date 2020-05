In Thüringen dürfen ab Freitag Gaststätten und Hotels wieder öffnen. Allerdings müssen sie dafür ein spezielles Hygienekonzept vorweisen. Tische müssen etwa 1,50 Meter auseinander stehen. In Weimar muss zudem in Hotels und Restaurants eine Maske getragen werden. Außerdem dürfen laut der "Branchenregelung für das Hotel- und Gaststättengewerbe" des Thüringer Gesundheitsministeriums nur zwei Familien bzw. bis zu zwei Personen, die nicht aus einem Haushalt stammen, an einem Tisch sitzen.