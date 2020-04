In Jena war zu Beginn der Pandemie die Zahl der Infektionen schnell angestiegen. Bis jetzt gibt es in der Stadt nach dem Kreis Greiz die meisten Corona-Fälle in Thüringen. Deshalb hatten die Behörden bereits früh strengere Corona-Schutz-Regeln angeordnet als landesweit galten. Noch immer gilt in Jena die Pflicht, in Geschäften, in Bussen, Bahnen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.