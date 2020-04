Den elften Tag in Folge sind Jena keine neuen Corona-Infektionen bestätigt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Das Virus wurde bisher bei 155 Jenaern nachgewiesen. 80 Prozent davon - also 124 - gelten wieder als genesen. Aktuell werden noch zwei Infizierte stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

In Jena war zu Beginn der Pandemie die Zahl der Infektionen schnell angestiegen. Bis jetzt gibt es in der Stadt nach dem Kreis Greiz die meisten Corona-Fälle in Thüringen. Deshalb hatten die Behörden bereits früh strengere Corona-Schutz-Regeln angeordnet als landesweit galten. Noch immer gilt in Jena die Pflicht, in Geschäften, Bussen, Bahnen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.