17:25 Uhr | Versammlungen und Gottesdienste ab Anfang Mai

Die Landesregierung beschloss am Freitag auch Lockerungen bei Versammlungen und Gottesdiensten. Ab 3. Mai dürfen wieder Gottesdienste stattfinden, ab 4. Mai auch wieder Versammlungen. Alle Lockerungen gelten aber unter Auflagen. In geschlossenen Räumen sind maximal 30 Menschen zugelassen, unter freiem Himmel bis zu 50 Menschen. Es müssen strenge Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. So soll ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gelten.

17:12 Uhr | Läden ab 24. statt 27. April wieder offen

Das Thüringer Kabinett hat weitere Lockerungen der Corona-Auflagen beschlossen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) dürfen Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche im Freistaat wieder ab dem 24. April öffnen - drei Tage vor dem ursprünglich geplanten 27. April. Tiefensee bezeichnete dies als akzeptablen Kompromiss. In den meisten Bundesländern dürfen Geschäfte schon am 20. April wieder öffnen. Thüringen geht in dieser Frage einen Sonderweg.

17:00 Uhr | Zweiter Todesfall im Kreis Nordhausen

Im Kreis Nordhausen ist eine mit Corona infizierte Patientin gestorben. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, war die 79-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in Bleicherode am Donnerstag ins Südharz-Klinikum eingeliefert worden, weil sie starke Symptome hatte. Dort sei sie am Freitag gestorben. Die anderen Bewohner des Pflegeheims und die Mitarbeiter würden nun auf das Corona-Virus getestet.

Der Krisenstab und das Gesundheitsamt im Kreis Nordhausen stufen die Lage auch wegen der Todesfälle als deutlich verschärft ein. Da es in den Nachbarkreisen Eichsfeld und Harz viel höhere Fallzahlen gebe, werde zu Vorsicht und unbedingter Kontaktvermeidung geraten.

16:12 Uhr | Erfurter Jugendamt: Gewalt an Kindern nicht gestiegen

Befürchtungen, dass die Gewalt in den Familien in der derzeitigen Lage steigt, sind laut Erfurter Jugendamt bisher nicht eingetreten. Zumindest sind der Behörde nicht mehr Fälle bekannt. Seit der aktuellen Kontaktbeschränkung habe das Jugendamt der Landeshauptstadt acht Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, teilte die Stadt am Freitag mit. Sie seien durch ihre Eltern bedroht, misshandelt oder vernachlässigt worden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 14 Inobhutnahmen.

Das Jugendamt führt dies auch auf dessen kreative Angebote und die der 93 freien Träger in der Stadt zurück. Alle hätten sehr flexibel, kreativ und schöpferisch auf die Lage reagiert. Weitere Erklärungen könnten laut Erfurter Jugendamt sein, dass die Familien durch die Entschleunigung des Alltags, fehlenden Druck durch Schulnoten oder Termine besser als gedacht miteinander ausgekommen. Ebenso hilfreich sei die Notbetreuung in Schulen und Kitas.

15:48 Uhr | Gericht erlaubt Seelsorger-Besuch in Pflegeheim

Das Amtsgericht Altenburg hat einem evangelischen Theologen den Zugang zu einem Pflegeheim in Jena verschafft. Gegen Androhung einer Strafe von maximal 250.000 Euro haben die Richter den privaten Träger verpflichtet, dem Seelsorger die Besuche bei einer 89-Jährigen zu gewähren. Die schwer Erkrankte hatte sich den Beistand des Theologen ausdrücklich gewünscht. Sie ist seit Mitte März in Palliativ-Behandlung.

Nach der Entscheidung des Gerichts muss dem Theologen der Zugang zu jeder Zeit ermöglicht werden, unter Berücksichtigung des Corona-Schutzes. Das Heim hatte dem Theologen mit Verweis auf die Corona-Schutzauflagen der Stadt Jena bereits seit Anfang April eine Begegnung mit der Frau verwehrt. In Aussicht gestellt wurde ihm lediglich ein Besuchsrecht von maximal sechs bis zehn Stunden für den Sterbeprozess.

14:59 Uhr | Gera bietet Unternehmen Steuer-Stundungen an

Die Stadt Gera bietet Unternehmern Stundungen für die Gewerbesteuer an. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, können Gewerbesteuerpflichtige, die "nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich von der Coronavirus-Krise betroffen sind", Anträge auf zinslose Stundung stellen. Diese werde bis spätestens 31. Dezember 2020 gewährt, heißt es. Ein Antragsformular soll auf der Internetseite der Stadt bereitgestellt werden.

14:25 Uhr | Jena hält an Maskenpflicht fest

Die Stadt Jena will - wie auch Nordhausen - vorläufig am Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum festhalten. Das teilte ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN mit. Demnach soll die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske weiterhin in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr, in öffentlichen Gebäuden und an Orten zur Ausgabe von Nahrungsmitteln wie etwa Bratwurstständen gelten. Seit dem 6. April ist in Jena das Tragen von Mundschutzmasken Pflicht.

13:50 Uhr | Lungenfunktion genauer prüfen - im Altenburger Land

Das Klinikum Altenburger Land kann die Lungenfunktion von Patienten künftig genauer prüfen. Wie das Klinikum mitteilte, ersetzt eine rund 40.000 Euro neue Glaskammer ein 15 Jahre altes Gerät. Der sogenannte Bodyplethysmograph helfe Ärzten, auch bei Patienten mit einer hochgradigen Einschränkung der Lungenfunktion genauere Aussagen zum Gas-Austausch zu bekommen, sagte Chefarzt Thomas Blankenburg.

Im Bodyplethysmograph sitzt der Patient in einer gläsernen Kammer, deren Volumen bekannt ist. Über einen Schlauch werden verschiedene Atemtests durchgeführt. Die Atembewegungen des Patienten führen zu Druckveränderungen in der Kammer, die über einen Sensor gemessen werden. Aus den erfassten Werten können die Pneumologen unterschiedliche Lungenerkrankungen erkennen.

13:00 Uhr | Zu Besuch in einer Corona-Teststation in Erfurt