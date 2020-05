In Thüringen wird am heutigen Freitag an den Jahrestag des Kriegsendes vor 75 Jahren erinnert. Landesweit sind Gedenkfeiern, Kranzniederlegungen und Gottesdienste geplant. Auch in Corona-Zeiten müsse an den Tag der Befreiung und die Kriegsleiden erinnert werden, sagte etwa Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).