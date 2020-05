Die Landkreise und Städte sollen dafür sorgen, dass in Kindergärten wieder der reguläre Betrieb anläuft. Bildrechte: imago/biky

Die Thüringer Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, die Bedingungen für einen Regelbetrieb in den Kindergärten rasch zu klären. "Ich hoffe, dass die Einrichtungen zügig wissen, wie die Hygienepläne aussehen und wie groß die Gruppen sein sollen, damit sie sich darauf vorbereiten können", sagte die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum am Donnerstag in Erfurt. Bei den Schulen seien diese Informationen vom Land zu kurzfristig gekommen. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf einen Vier-Stufen-Plan zur Öffnung von Kindergärten geeinigt. In Thüringen sind die ersten beiden Stufen teilweise bereits umgesetzt. Die dritte Stufe sieht vor, dass jedes Thüringer Kind in einem flexiblen Modell wieder einen Kindergarten besuchen kann. Zuständig für die Umsetzung sind die Kommunen.