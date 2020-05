In einigen Thüringer Städten sollen Erzieher von Kindergärten in freier Trägerschaft in Kurzarbeit geschickt werden. Nach Angaben der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind zum Beispiel Kindergärten in Jena betroffen. Die Stadt Weimar bittet in einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, die freien Träger, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Als Begründung wird die "Entlastung des städtischen Haushaltes" genannt. Der GEW seien überdies Fälle in Suhl bekannt. Die Thüringer GEW-Vorsitzende Kathrin Vitzthum kritisiert das Vorgehen scharf: "Kurzarbeit für Erzieher ist nicht tragfähig und unnötig".