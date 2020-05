In den Grünanlagen und im Tierpark in Gera muss ab Mittwoch keine Maske mehr getragen werden. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung hervor. Seit dem 23. April mussten Parkbesucher in Gera einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In den sozialen Medien hatten viele Menschen die Maskenpflicht kritisiert, die in dieser Form thüringenweit einmalig war.

Auch in der aktuellen Allgemeinverfügung wird eine Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel "dringend empfohlen", wenn sich der Mindestabstand nicht einhalten lässt.