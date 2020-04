In Jena fahren die Busse und Straßenbahnen wieder etwas häufiger. Ab Montagmorgen gelte auf allen Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES-Verkehrsgesellschaft der Ferienfahrplan, kündigte die Stadt an. Durch den Corona-Sonderfahrplan waren in den vergangenen Wochen weniger Fahrzeuge im Einsatz, einzelne Linien fielen weg. Auch das Servicecenter des Nahverkehrs am Holzmarkt ist wieder geöffnet. Dort gilt - wie auch in Bussen und Bahnen - weiter die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.