Demnach wurden 19 der 22 neuen Fälle bei den umfangreichen Corona-Tests am Wochenende festgestellt, allein acht davon bei Heimbewohnern in Zeulenroda-Triebes. Bisher sind aber noch nicht alle der insgesamt 855 Tests vom Wochenende ausgewertet. Zwei mobile Teams hatten dabei Abstriche von Pflegeheimbewohnern, Klinikpatienten und sämtlichen Mitarbeitern von fünf Einrichtungen genommen.

Die Thüringer Landesregierung will sich in der Corona-Krise dauerhaft von Experten beraten lassen. Das Kabinett will dazu einen eigenen Beirat installieren. Nach Angaben von Regierungssprecher Günter Kolodziej wird derzeit abgestimmt, welche Wissenschaftler in das Gremium berufen werden sollen. In den vergangenen Wochen hätten bereits Experten an den Kabinettsrunden teilgenommen, wie etwa der Jenaer Infektiologe Matthias Pletz.