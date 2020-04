Im Erfurter Logistikzentrum des Mode- und Schuh-Verenders Zalando sind bisher elf der 2.800 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das berichtet die Thüringer Allgemeine (€) unter Berufung auf das Unternehmen. Zwei Infizierte seien bereits genesen, die Übrigen in häuslicher Quarantäne. Die ersten Fälle seien vor etwa zehn Tagen bekannt geworden. Daraufhin seien die Sicherheitsvorkehrungen nochmals verschärft worden: An dem Standort in Erfurt-Vieselbach gelte eine Mundschutzpflicht, Masken würden verteilt. Arbeits- und Pausenplätze seien wegen der Abstandsregeln umorganisiert worden. Zudem würden zusätzliche Busse eingesetzt und die Temperatur bei Mitarbeitern gemessen. Mitarbeiter mit Vorerkrankungen seien freigestellt worden.